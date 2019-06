Musical da Netflix terá Meryl Streep, Nicole Kidman e Ariana Grande

Ryan Murphy, criador de séries como Glee, American Horror Story e American Crime Story, vai produzir e dirigir um filme com elenco de peso para a Netflix. Segundo o site Deadline, o longa, um musical baseado na peça da Broadway The Prom, será estrelado por Meryl Streep, Nicole Kidman, Ariana Grande, James Corden, Awkwafina, Keegan-Michael Key e Andrew Rannells.

A peça conta a história de uma adolescente lésbica que quer levar a namorada à sua festa de formatura. O casal, porém, é banido do evento e tenta reverter a injustiça com a ajuda de um grupo de atores da Broadway.

Fontes ouvidas pelo site afirmam que a produção deve começar a ser filmada em dezembro, para um lançamento previsto para o outono (no Hemisfério Norte, ou primavera no Brasil) de 2020 nos cinemas, antes de ir para o catálogo do serviço de streaming.

Além do filme, Murphy está produzindo três séries para a Netflix, além de dois documentários e um outro longa, baseado na peça da Broadway The Boys in the Band, que acaba de ganhar um prêmio no Tony Awards, o Oscar do teatro americano.