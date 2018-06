Musical ‘Billy Elliot’ é suspenso em Budapeste após campanha homofóbica

A Ópera de Budapeste suspendeu quinze apresentações do musical Billy Elliot depois que o jornal conservador Magyar Idök lançou uma campanha de boicote à obra, na qual chegava a advertir que os jovens que a vissem corriam “risco” de se tornar homossexuais.

Segundo o diretor da Ópera, Szilveszter Ókovács, informou aos atores, a campanha acabou prejudicando a venda de entradas. O teatro assegurou que os ingressos já vendidos serão reembolsados ou trocados para outras datas. A obra, que está em cartaz em Budapeste desde junho de 2016, já foi vista por cerca de 100.000 pessoas.

Em 1º de junho, o jornal publicou uma crítica que acusava o musical de “deixar os jovens infelizes já que, por eles mesmos, não iriam nessa direção”, para a homossexualidade. O texto afirmava que a obra “afeta o subconsciente dos menores, justo em uma idade quando ainda podem ser influenciados”.

Billy Elliot, baseado no bem-sucedido filme de 2000, conta a história de um menino que sonha em se transformar em um dançarino profissional, mas enfrenta a oposição de seu pai, que deseja que o filho faça aulas de boxe. O filme foi um sucesso de crítica e público e a adaptação ao teatro, com músicas de Elton John, está há anos em cartaz nas principais cidades do mundo e ganhou vários prêmios na Broadway.