Murilo Benício e Débora Falabella se separam após sete anos

Murilo Benício e Débora Falabella não são mais um casal. A assessoria de imprensa do ator confirmou que eles se separaram, após sete anos de relacionamento. “Eles continuam amigos e parceiros nos projetos profissionais”, diz a nota.

Os atores estavam juntos desde 2012, quando estrelaram a novela das 9 da Globo Avenida Brasil. Débora era a protagonista Nina e Murilo, o jogador de futebol aposentado Tufão, que era casado com Carminha (Adriana Esteves), a rival de Nina.

Depois disso, trabalharam juntos nas minisséries Nada Será Como Antes (2016) e Se Eu Fechar os Olhos Agora, exibida em abril na Globo, e no filme O Beijo no Asfalto (2018), filme dirigido por Benício e estrelado por Débora que adaptou a peça de Nelson Rodrigues.

Benício tem dois filhos, dos relacionamentos com Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli, e Débora tem uma filha, do casamento com o músico Chuck Hipolitho.