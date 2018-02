Mulheres vão de preto ao Bafta contra o assédio — e Kate não

Kate Middleton não aderiu ao movimento contra o assédio e o abuso sexual do Bafta 2018, que acontece neste domingo no Reino Unido. Celebridades usaram vestidos de cor preta no tapete vermelho da premiação, considerada o Oscar do cinema britânico. A duquesa de Cambridge, que está grávida do terceiro filho, entrou no recinto com um vestido verde-escuro e um cinto preto, look assinado pela estilista Jenny Packham.

Kate chegou acompanhada do príncipe William, o segundo na linha de sucessão da coroa britânica e presidente dos Bafta desde 2010. Nos últimos dias, especulou-se a possibilidade da duquesa se unir às atrizes em seu protesto contra o assédio vestindo negro, cor que ela escolheu para seu traje no ano passado na mesma cerimônia.

No entanto, a duquesa de Cambridge, como é habitual entre os membros da família real, não se juntou ao protesto político, na qual participaram atrizes como Angelina Jolie, Saoirse Ronan, Salma Hayek, Jennifer Lawrence, Sally Hawkins e Greta Gerwig.

O luto no tapete vermelho do Bafta segue os protestos em premiações americanas, incluindo o Globo de Ouro e o Grammy. Nesta semana, mulheres britânicas ainda criaram um fundo de apoio para ajudar vítimas de assédio e abuso sexual chamado Justice and Equality Fund.