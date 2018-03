Mulheres recebem 22% a menos do que homens na Disney do Reino Unido

A Walt Disney Company do Reino Unido revelou nesta sexta-feira que seus funcionários homens receberam 22% a mais que as mulheres no ano passado. Quando considerados os bônus que os dois grupos receberam, a diferença cresce para 41,9%. As informações são do site da revista Variety.

Nas lojas da Disney, a vantagem salarial de homens sobre mulheres permaneceu: os funcionários ganham 19,8% mais que as funcionárias – no referente às bonificações, esse porcentual sobe para 77,2%. São mais de 3.000 funcionários em toda a companhia no Reino Unido.

A Disney informou, no relatório, que “já fez progressos na equiparação salarial entre os gêneros” após a coleta dos dados. Os estudos foram feitos em cumprimento a uma nova lei britânica que exige que empresas com mais de 250 funcionários analisem essa diferença entre gêneros.

Outras empresas

Outra companhia televisiva a divulgar seus dados sobre disparidade salarial foi a NBC Universal, cujos salários dos homens foram 3,2% maiores do que os das mulheres em 2017. Entretanto, quando o assunto são os bônus recebidos, a empresa se difere de todas as outras do setor de TV e cinema: as mulheres ganharam 5,5% mais que homens em bonificações.

Em comunicado, a NBCUniversal disse: “Nós valorizamos uma cultura inclusive e tentamos atrair e desenvolver uma força de trabalho diversa e talentosa para criar e entregar um espectro de conteúdo que reflete nossa visão atual e desafiadora do mundo”.

Outras empresas que divulgaram dados relativos foram a Viacom, que paga mais às mulheres do que aos homens, a Endemol Shine, que remunera os dois igualmente, e a BBC, que também deu salários maiores a mulheres do que a homens em 2017. O setor privado do Reino Unido tem uma diferença salarial média entre gêneros de 25%.

Na Discovery, a disparidade salarial entre funcionários homens e mulheres em sua sede no Reino Unido chega a 13%, com vantagem para os homens.