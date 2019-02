Mulher defende ex-menudo processado por pensão alimentícia

Patricia Avila Rosselló, mulher do ex-menudo Roy, foi ao Facebook defender o marido, que teve prisão decretada na última semana por não pagar pensão alimentícia aos filhos de um casamento anterior. O caso, aberto no dia 18 pela ex-mulher do cantor, corre em segredo de Justiça no Foro de Itu, cidade do interior paulista onde são confinados os participantes de A Fazenda, o reality show de subcelebridades da Record. Apesar da prisão decretada, Roy segue no programa. Pelas regras do reality show, ele não poderia saber de nada do que se passa fora do confinamento. Notificada, a Record acionou o seu departamento jurídico para analisar o caso.

Roy Rosseló foi integrante do grupo porto-riquenho Menudo de 1983 a 1987, quando saiu para tentar a carreira-solo. Ele já atuou também como empresário, compositor, locutor de rádio e técnico de som. Desde 14 de setembro, está no ar na sétima temporada de A Fazenda, que tem entre seus participantes a ex-paquita Andréia Sorvetão, a dupla Pepê e Neném, o empresário Oscar Maroni e a modelo Cristina Mortágua.