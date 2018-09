Mr. Catra deixou músicas inéditas, afirma 1ª esposa do cantor

A primeira mulher de Mr. Catra revelou nas redes sociais que o funkeiro deixou músicas inéditas prontas. A afirmação veio em meio a uma homenagem de Silvia Regina ao músico, publicada no perfil oficial de Catra.

“Eu, Silvia, venho por meio desta fotografia agradecer a todos os fãs que até o dia de hoje proporcionaram um dos desejos mais grandiosos do meu marido que era cantar. Era a coisa que ele mais amava fazer, e através de vocês ele pôde realizar esse desejo maravilhoso e fez com gosto. Hoje eu entreguei ele nos braços do Senhor e tenho certeza absoluta que ele foi cantando”, escreveu na legenda. Regina estava com Catra há 20 anos e, juntos, tiveram cinco filhos.

“Ele deixou várias músicas inéditas para lançar, pois fez grandes parcerias e espero que vocês, meus fãs, amigos, parceiros, crianças e adolescentes continuem para que eu continue com esse trabalho maravilhoso que ele deixou. Então, eu peço, deixe sempre que a música entre em seus ouvidos e mentes, que ela seja usada como alegria para preencher cada coração”, concluiu.

O corpo do funkeiro foi enterrado por volta das 10h40 desta terça-feira (11), no Cemitério Jardim da Saudade-Sulacap, na zona oeste do Rio.