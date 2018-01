Motorista de Cristiano Araújo é condenado por morte do cantor

O motorista Ronaldo Miranda foi condenado por homicídio culposo – quando não há intenção de matar — pelas mortes do cantor Cristiano Araújo, 29 anos, e de Allana Moraes, 19. Miranda conduzia o carro que levava o sertanejo e a namorada, após um show em Itumbiara, Goiânia, quando saiu da pista e capotou na BR-153, em 2015.

Segundo a sentença, dada pela juíza Patrícia Machado Carrijo, Miranda deve cumprir de dois a quatro anos de detenção em regime aberto, com prestação de serviços à comunidade e pagamento de dez salários mínimos para uma entidade social a ser definida. Além disso, ele terá sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por dois anos. Miranda também foi sentenciado a pagar 25.000 reais aos sucessores de cada uma das vítimas, como reparação de danos. Cabe recurso contra a decisão.

Cristiano e Allana estavam no banco de trás do veículo, sem cinto de segurança, quando sofreram o acidente no dia 24 de junho de 2015. Também estava no veículo o empresário Victor Leonardo, que, assim como o motorista, ficou com ferimentos leves.