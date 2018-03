Mostra sobre mulheres tem debate com Maria da Penha na abertura

A abertura da mostra M, do fotógrafo Gabriel Bonfim – uma referência à palavra “mulher” e, também, a “Maria”, nome feminino mais popular na América do Sul –, acontece nesta quinta-feira, com um debate com a palestrante Maria da Penha, vítima de violência doméstica que ensejou a criação da lei que leva seu nome, e com a atriz Juliana Caldas, a Estela de O Outro Lado do Paraíso, atual novela das 9 da Globo.

A exposição ficará aberta em três cidades simultaneamente, São Paulo, Rio e Curitiba, mas o debate acontece na capital paulista. Em Curitiba, a abertura aconteceu nesta quarta e, no Rio, está marcada para 14 de março.

A exposição é composta por imagens de mulheres marginalizadas, que conquistaram o seu espaço. Entre as fotografadas, estão vítimas de racismo, homofobia e gordofobia.

Serão nove obras expostas em São Paulo e sete em Curitiba e no Rio de Janeiro. Maria da Penha aparece em uma das imagens junto com a ex-modelo e atriz Luiza Brunet, que também foi vítima de um ex-parceiro. A atriz de O Outro Lado do Paraíso, Juliana Caldas, foi outra modelo de Gabriel Bonfim. O bate-papo em São Paulo começa às 19h30.

Confira informações sobre a exposição:

Curitiba

Quando: de 7 de março a 10 de junho. A visitação acontece das 9h às 12h, de terça a sexta-feira, das 14h às 18h aos sábados, e das 12h às 18h aos domingos

Onde: Museu da Fotografia da Cidade de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Solar do Barão)

São Paulo

Quando: de 8 de março a 20 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Onde: Palácio dos Correios de São Paulo (Avenida São João, s/nº, Vale do Anhangabaú)

Rio de Janeiro

Quando: de 14 de março a 22 de abril, de terça a domingo, das 12h às 19h

Onde: Centro Cultural dos Correios Rio de Janeiro (Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro)