Morto há um ano, Chris Cornell terá estátua em sua homenagem nos EUA

Uma estátua de Chris Cornell, dos grupos Soundgarden e Audioslave, será erguida em Seattle, anunciou a esposa do músico nesta sexta-feira, dia em que o cantor, morto em maio de 2017, completaria 54 anos.

A estátua será inaugurada no dia 29 de agosto no Museum of Pop Culture, em Seattle, cidade onde Cornell nasceu e foi criado. Vicky Cornell, a mulher do cantor, encomendou a peça de bronze em tamanho real ao escultor Nick Marras.

O vocalista do Soundgarden foi encontrado morto em 18 de maio de 2017 em um quarto de hotel em Detroit, poucas horas após um show da banda na cidade. Depois da autópsia, um médico legista concluiu que o músico havia tirado a própria vida.

Cornell era considerado um dos grandes nomes do grunge. Fundou o Soundgarden em 1984 e também foi líder das bandas Temple of the Dog e Audioslave, além de ter lançado discos e saído em turnês em carreira solo.

Se você precisa de apoio emocional, entre em contato com o serviço gratuito de prevenção do suicídio CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188 ou do site www.cvv.org.br.