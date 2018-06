Morrissey anuncia shows no Rio de Janeiro e em São Paulo

O cantor Morrissey anunciou nesta segunda-feira que fará dois shows no Brasil, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, no final deste ano. O ex-líder da banda The Smiths passará pela capital fluminense em 30 de novembro, na Fundição Progresso. Já São Paulo receberá o músico em 2 de dezembro, no Espaço das Américas.

Os ingressos começarão a ser vendidos na sexta-feira, dia 29, nos sites Eventim (Rio) e Ticket360 (São Paulo), além das bilheterias dos locais dos shows. Os preços de primeiro lote variam entre 340 e 880 reais.

Morrissey é considerado um dos nomes mais importantes da história da música pop não apenas por causa dos Smiths – o cantor alcançou sucesso ainda maior como artista solo, lançando uma carreira prolífica que viu todos os seus 11 discos figurarem entre os 10 melhores do Reino Unido. A última passagem de Morrissey pelo Brasil foi em novembro de 2015.

(Com Estadão Conteúdo)