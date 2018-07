Morre Steve Ditko, criador do Homem-Aranha junto com Stan Lee

Steve Ditko, criador dos personagens da Marvel Homem-Aranha e Doutor Estranho junto com Stan Lee, morreu aos 90 anos, segundo o site da revista The Hollywood Reporter. A polícia de Nova York confirmou a morte, sem informar as causas. A publicação afirma que o americano foi encontrado em seu apartamento no último dia 29, mas que acredita-se que ele havia morrido dois dias antes.

Steve Ditko em 1945

Em 1961, Ditko foi o responsável por dar uma cara ao personagem que Lee queria criar – um herói adolescente com poderes de aranha – desenvolvendo o uniforme e estabelecendo que suas cores seriam vermelho e azul. A primeira aparição do personagem se deu no ano seguinte, na revista Amazing Fantasy No. 15, e ele fez tanto sucesso que ganhou da Marvel uma revista própria. O artista colaborou com a publicação até a edição 38 de The Amazing Spider-Man.

Em 1963, ajudou a criar o Doutor Estranho, trabalhando com o herói da edição 110 até a 146 da revista Strange Tales, mas logo depois deixou a Marvel – houve uma briga com Stan Lee, mas até hoje não se sabe ao certo os motivos do atrito. Especula-se que o artista estava frustrado com o fato de que Lee nem sempre reconhecia que ele havia ajudado na criação dos dois personagens.

Ditko trabalhou com outras editoras, como Charlton e DC Comics, e chegou a voltar à Marvel em 1979 e na década de 1990 como freelancer. Uma de suas últimas criações foi a Garota Esquilo, em 1992.

Recluso, Ditko evitava aparições públicas e entrevistas, por isso se sabe tão pouco sobre sua vida pessoal e profissional pós-Marvel. Ele não deixa herdeiros e acredita-se que nunca se casou.