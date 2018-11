Morre Stephen Hillenburg, criador da série ‘Bob Esponja’, aos 57 anos

Stephen Hillenburg, criador da série de desenhos infantil Bob Esponja Calça Quadrada, morreu nesta segunda-feira, de acordo com o site da revista Variety. Em março de 2017, Hillenburg revelou que havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença do sistema nervoso que acarreta paralisia motora irreversível.

“Estamos incrivelmente tristes com a notícia de que Stephen Hillenburg morreu após sua batalha contra a ELA”, escreveu o canal americano Nickelodeon, que exibe a animação mais famosa do cartunista desde 1999. “Ele era um amigo amado e um parceiro criativo para todos. (…) Ele criou Bob Esponja Calça Quadrada com um senso de humor único e uma inocência que trouxeram alegria a diversas gerações de crianças e famílias no mundo todo.”

Hillenburg nasceu em 21 de agosto de 1961 em Oklahoma, nos Estados Unidos. A união do interesse pela biologia marinha, área na qual era graduado, com a paixão em desenhar fez com que o cartunista criasse a famosa esponja amarela, que lhe rendeu dois Emmys e um Bafta por Melhor Programa Internacional para Crianças.