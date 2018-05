Aos 36, morre Scott Hutchison, vocalista da banda Frightened Rabbit

Morreu aos 36 anos o músico escocês Scott Hutchison, vocalista da banda Frightened Rabbit. O cantor estava desaparecido desde quarta-feira e seu corpo foi encontrado pela polícia em Port Edgar, uma área litorânea ao norte de Edimburgo.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, os parentes do cantor disseram estar “devastados” com a notícia da morte. “Lutou valentemente contra os seus próprios problemas durante muitos anos e estamos imensamente orgulhosos dele por ser tão aberto sobre isso”, diz o comunicado.

Hutchison já tinha falado abertamente sobre a batalha contra a depressão ao longo dos últimos anos, uma atitude que, segundo o irmão Neil, tinha como finalidade ajudar outras pessoas em condições similares.

Hutchison criou a banda de indie rock Frightened Rabbit junto com o irmão Grant. O álbum de estreia, Sing the Greys, foi lançado em 2006 e seguido por quatro trabalhos de estúdio.

Celebridades da música lamentaram a morte nas redes sociais. Alex Kapranos, vocalista do Franz Ferdinand, expressou pesar pelas “notícias terríveis”. Stuart Murdoch, do Belle & Sebastian, também lamentou as “trágicas notícias” e lembrou que toda a comunidade na Escócia estava “rezando por um final diferente”.

A ministra principal da Escócia, Nicola Sturgeon, se uniu às condolências ao afirmar que se tratam de “notícias dilaceradoras”. “Penso na família, amigos e fãs de Scott. Um talento notável e muito querido”, disse na rede social Twitter.