Morre Peter Mayhew, intérprete do Chewbacca em ‘Star Wars’

O ator Peter Mayhew, conhecido por interpretar o personagem Chewbacca, queridinho do público, na saga Star Wars, morreu na terça-feira 30, em sua casa no Texas, aos 74 anos. A família do ator falou sobre a morte nesta quinta-feira, 2, nas redes sociais do britânico.

O ator enfrentava problemas de saúde nos últimos anos – em 2013, fez uma cirurgia para implante de próteses nos joelhos e, em julho do ano passado, precisou passar por uma operação na coluna.

Mayhew interpretou Chewbacca, fiel companheiro de Han Solo (Harrison Ford) e o motorista da Millennium Falcon, na trilogia original de Star Wars, em Star Wars, Episódio III: A Vingança dos Sith (2005) e em Star Wars: O Despertar da Força (2015). Em Star Wars: Os Últimos Jedi (2017), o ator passou o bastão para Joonas Suotamo para viver o personagem, mas trabalhou no longa como consultor.

O britânico não tinha planos de ser ator – foi “descoberto” depois de aparecer em uma reportagem de um jornal sobre homens com pés grandes e convidado a fazer uma ponta no filme Simbad e o Olho do Tigre (1977), como um minotauro. Acabou chamando a atenção do criador de Star Wars, George Lucas, por sua altura – 2,18 metros – e, assim, escalado para viver Chewbacca em Star Wars, Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977), o primeiro longa da saga.

Chewbacca é uma combinação dos trabalhos do sonoplasta Ben Burtt, responsável por criar a voz do Wookie, e de Mayhew, que emprestava seus gestos e expressões ao personagem. Chewie, como é carinhosamente chamado tanto por Han Solo quanto por fãs, é um dos personagens mais queridos do público.

“Peter era maior do que a vida de tantas maneiras… um gigante gentil que interpretava um gigante gentil. Descanse em paz”, lamentou o CEO da Disney, Bob Iger, no Twitter. “Ele era o mais gentil dos gigantes. Um grande homem com um coração maior ainda que nunca falhou na tarefa de me fazer sorrir e um amigo leal que eu amava. Sou muito grato pelas memórias que compartilhamos e sou um homem melhor por simplesmente tê-lo conhecido. Obrigado, Pete”, escreveu Mark Hamill, o Luke Skywalker, no Twitter.

Ao anunciar a morte do ator, sua família afirmou que uma cerimônia em homenagem a ele será organizada em 29 de junho, mas reservada a parentes e amigos. Um encontro para que os fãs prestem suas homenagens acontecerá em dezembro, no evento EmpireConLA, em Los Angeles.