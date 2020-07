Morre Peter Green, um dos fundadores do Fleetwood Mac

O guitarrista britânico Peter Green, um dos fundadores da grupo Fleetwood Mac, morreu neste sábado, 25, aos 73 anos. Um comunicado divulgado por sua família afirma que a morte se deu por “causas naturais”. “É com grande tristeza que a família de Peter Green anuncia sua morte neste fim de semana, pacificamente enquanto dormia. Uma nova declaração será dada nos próximos dias”, diz o comunicado.

Conhecido como uma das lendas do blues, o músico fez parte da formação original do influente grupo de rock em 1967 e deixou a banda em 1970, devido a problemas de saúde mental. Diagnosticado com esquizofrenia, chegou a ser submetido a terapia eletroconvulsiva na década de 70. Green estava entre os oito membros originais da banda – juntamente com Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie, Christine McVie, Danny Kirwan e Jeremy Spencer – que foram introduzidos no Rock & Roll Hall of Fame em 1998.

Peter Allen Greenbaum nasceu em Londres, no dia 29 de outubro de 1946. Ganhou sua primeira guitarra aos 10 anos de idade e compôs diversos clássicos que ficaram eternizados pelo Fleetwood Mac, como Albatross, Oh Well e Black Magic Woman. Em fevereiro deste ano, Mick Fleetwood organizou um show tributo no London Palladium para homenagear o legado musical de Peter Green, tal como os primeiros anos do Fleetwood Mac. A festa foi realizada em Londres e contou com participação de outras lendas como David Gilmour, Christine McVie, Pete Townshend, Billy Gibbons e Steven Tyler. Recentemente, o Fleetwood Mac anunciou que lançaria um boxset retrospectivo, documentando os primeiros anos da banda entre 1969 e 1974.

Antes de formar o Fleetwood Mac, Green e Fleetwood tocaram juntos em John Mayall & the Bluesbreakers. Green formou o Peter Green Splinter Group no final dos anos 1990, com Nigel Watson e Cozzy Powell — o grupo lançou nove álbuns de 1997 a 2004. Em entrevista longíqua, em 1992, Fleetwood admitiu que Green era “um grande talento que resistiu ao tempo” e disse ser “muito sortudo por ter tocado com ele”. Green casou-se com Jane Samuels em janeiro de 1978, de quem se divorciou em 1979. Ele deixa uma filha, Rosebud Samuels-Greenbaum, nascida em 1978.