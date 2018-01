Morre Paul Bocuse, o ‘papa’ da gastronomia francesa, aos 91 anos

O renomado chef de cozinha francês Paul Bocuse morreu hoje (20), aos 91 anos. O ministro do Interior da França, Gérard Collomb, anunciou neste sábado nas redes sociais que o “Sr. Paul era a França. Simplicidade e generosidade. Excelência e arte de viver.”

Desde 1965, Paul Bocuse tinha três estrelas no Guia Michelin, bíblia da gastronomia mundial, com seu restaurante localizado no subúrbio de Lyon, e era conhecido como o ‘papa’ da gastronomia francesa. O chef também fez crescer seu negócio e suas habilidades na cozinha, construindo um império gastronômico global.

Segundo amigos, Bocuse morreu em seu mais restaurante de Collonges-au-Mont-d’Or, no vilarejo perto de Lyon, na região centro-leste do país. Ele sofria do Mal de Parkinson há duas décadas. Em entrevistas, dizia que tinha três mulheres. Primeiro se casou em 1946 com Raymonde Duvert, 20 anos depois conheceu Raymone Carlut e aos 70 anos se uniu a Patricia Zizza, que gerenciava a sua carreira.

Bocuse começou a se envolver com culinária ainda adolescente. Aos 15 anos, tornou-se aprendiz de Claude Maret. Em 1944, quando chegou à maioridade, se alistou nas Forças Francesas Livres para combater na Alemanha nazista, época em que ganhou a tatuagem que leva no braço esquerdo com a imagem de um galo, feita pelos soldados americanos que lhe atenderam após um ferimento.

Depois da guerra, o jovem Bocuse continuou sua formação e fez amizade com os irmãos-cozinheiros Troisgros e se colocou à disposição de Fernand Point, que ele considera seu “mentor” —e para quem dedicou seus caranguejos de rio gratinados.

Em 1958, abriu seu próprio restaurante, recuperando o L’Auberge du Pont, a loja da família, e que foi rebatizado com seu próprio nome. Em 1965, recebeu a terceira das estrelas, que nunca lhe abandonaram.

A saúde do chef que inspirou a animação “Ratatouille” (2007) fraquejou com o Parkinson, mas ele não perdeu o bom humor. Em 2014, por exemplo, se submeteu a uma complicada cirurgia e, ao se recuperar, disse à sua mulher: “Querida, fui bem-sucedido na vida, mas fracassei na morte”.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 20, 2018

(com Estadão Conteúdo)