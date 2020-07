Morre Olivia de Havilland, estrela de ‘…E o Vento Levou’, aos 104 anos

Uma das últimas estrelas da era de ouro de Hollywood, de clássicos como …E o Vento Levou, Olivia de Havilland morreu hoje aos 104 anos, de causas naturais e na casa onde vivia há mais de 60 anos, em Paris.

A atriz ganhou dois Oscars, por Só Resta uma Lágrima (1946) e Tarde Demais (1949). Depois de se aposentar, ela fez poucas aparições, mas voltou a Hollywood em 2003 para participar da 75ª edição do Oscar, em uma homenagem da indústria. Em 2008, recebeu do então presidente George W. Bush a Medalha Nacional pelas Artes.

De Havilland nasceu no Japão, filha de pais ingleses. Cresceu na Califórnia. Estreou nos cinemas em 1935, com uma adaptação de Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, com direção de Max Reinhardt – o cineasta havia se impressionado com uma participação da atriz no teatro. O estúdio Warner assinou um contato com a adolescente por sete anos.

Ela começou a chamar atenção do público ainda na década de 30, mas o sucesso veio com o papel de Melanie, em …E o Vento Levou, de 1939, que rendeu a ela a primeira de cinco indicações ao Oscar. “Era uma personagem complexa, diferente de outras heroínas que eu havia feito”, disse, anos mais tarde.

O prestígio, no entanto, não rendeu a ela os papéis que queria. Depois de brigar com o estúdio na Justiça para ser liberada do contrato, ela venceu a causa, mas ficou três anos sem filmar. O retorno, em frande estilo, veio com os dois Oscars que ganhou.

(com Reuters)