Morre o poeta chileno Nicanor Parra, aos 103 anos

O escritor chileno Nicanor Parra, vencedor do Prêmio Cervantes em 2011, morreu nesta terça-feira, aos 103 anos. Em comunicado, o ministro da Cultura do Chile, Ernesto Ottone, informou que o poeta morreu de “causas naturais”, e estava consciente até os últimos momentos.

Poeta, físico e matemático, Nicanor Parra ficou famoso pela criação da antipoesia. O gênero — caracterizado pela ironia, léxico simples e temas cotidianos — teve grande influência na literatura hispano-americana e conferiu ao chileno reconhecimento internacional. Poemas y Antipoemas (1954), Manifiesto (1963), Obra Gruesa (1969), Poemas para Combatir la Calvicie (1993) e Páginas en Blanco (2001) são algumas de suas mais renomadas obras.

“O Chile perde um dos maiores autores da história de nossa literatura e voz singular na cultura ocidental. Estou comovida pelo falecimento de Nicanor Parra! Meus mais profundos pêsames a sua família”, lamentou a presidente Michelle Bachelet em sua conta oficial no Twitter.

Em 2011, recebeu na Espanha o Prêmio de Literatura Miguel de Cervantes, o mais reconhecido da língua castelhana. Também recebeu o Prêmio de Literatura Latino-Americana e do Caribe Juan Rulfo (1991) e o Prêmio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana (2001).

Antagonista a Neruda

Sua personalidade extravagante, refletida em opiniões irônicas, maliciosas e odes a objetos e situações comuns, aproximou sua obra especialmente dos jovens, entre os quais tem muitos admiradores.

Resistente ao contato com a imprensa e a homenagens, Parra passou seus últimos anos em sua casa em Las Cruces, na costa central chilena, não muito distante de onde vivia tinha Pablo Neruda, na Isla Negra.

Sua obra irreverente e seu rechaço à poesia tradicionalista transformaram Parra no antagonista do trabalho de seu colega chileno e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1971, Pablo Neruda, com quem teve uma relação especial.

Durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Nicanor Parra foi assinalado por manter uma postura ambígua com o regime, alimentada pelas disputas públicas com Neruda, militante do partido comunista que morreu poucos dias antes da chegada dos militares ao poder, por causas que ainda são investigadas.

Família de artistas

Nicanor Parra nasceu em 1914 em San Fabián de Alico, na região sul do Chile, em Biobío — um importante berço artístico do país. Parra era o irmão mais velho da famosa cantora e compositora Violeta Parra, e de Eduardo e Roberto, outros dois músicos importantes no país.

A veia artística da família Parra se estendeu ao longo dos anos e contribuiu com inúmeros talentos como Angel Parra, filho de Violeta, outro grande cantor que morreu em Paris no ano passado aos, 73 anos.

Seu filho, Angel Cereceda Parra, foi fundador do bem-sucedido grupo chileno Los Tres, e é reconhecido como um dos grandes guitarristas da América Latina