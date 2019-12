Morre o baixista Bira, do sexteto musical dos programas de Jô Soares

O baixista Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira, morreu neste domingo, 22, aos 85 anos. O músico ficou conhecido por ter integrado por mais de duas décadas o sexteto musical que participava dos programas de entrevistas do apresetador Jô Soares. Ele havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) e estava internado desde o dia 13 em um hospital na zona leste de São Paulo.

A morte foi confirmada por VEJA com amigos do músico. Bira não resistiu a uma parada cardiorrespiratória que sofreu por volta das 7 horas desta manhã. A família ainda não divulgou informações sobre o velório nem sobre o enterro.

No sábado, 21, em contato com a reportagem de VEJA, o saxofonista Derico, outro ex-integrante do sexteto, disse que Bira estava em estado delicado de saúde, com a fala e a deglutição comprometidas em função do AVC. Ele estava internado na UTI do Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, em função de uma complicação respiratória.

O baixista também tratava um câncer de próstata, o que, segundo os médicos, agravou os danos neurológicos causados pelo AVC.

Bira atuou entre 1992 e 2016 no conjunto musical fixo dos talkshows Jô Soares Onze e Meia, no SBT, e do Programa do Jô, na TV Globo.