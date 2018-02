Morre Montanha, comediante do ‘Programa Silvio Santos’

O ator e comediante Gilberto Augusto Félix, que interpretava o Montanha nas pegadinhas do Programa Silvio Santos, faleceu na noite desta segunda-feira. Ele estava internado para se recuperar de complicações decorrentes da diabetes, mas não resistiu, segundo comunicado do SBT.

O comediante também participava do programa Câmeras Escondidas e já atuou em outras emissoras.

Félix, de 52 anos, estava hospitalizado no Hospital Regional de Itanhaém, no litoral paulista. Ele era pai de três filhos e estava casado com Silvia Cristiane.

O velório será nesta terça-feira, também na cidade de Itanhaém. O enterro está marcado para 16h30.