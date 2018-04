Morre o humorista Agildo Ribeiro, aos 86 anos

Morreu o ator e humorista brasileiro Agildo Ribeiro, aos 86 anos, no Rio de Janeiro. As informações são da GloboNews.

Ele estreou na televisão na década de 60, fez longa carreira na TV Globo e se celebrizou em atrações como “Planeta dos Homens”, “Zorra Total“, “Escolinha do Professor Raimundo” e “Sítio do Picapau Amarelo”. Seu trabalho mais recente foi no programa “Tá no Ar: A TV na TV”.