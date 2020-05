Morre o escritor Sérgio Sant’Anna, aos 78 anos, vítima da Covid-19

Morreu neste domingo, 10, aos 78 anos, o escritor Sérgio Sant’Anna, vítima do novo coronavírus. Ele estava internado no hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro, há uma semana. A informação foi confirmada pela irmã mais velha de Sérgio, Sonia Sant’Anna, que também é escritora.

“É tão estranho saber que não vou mais ver aquele que conheci no dia mesmo em que nasceu. Lembro bem, foi na casa Casa de Saúde São José, no Humaitá. Eu, a irmã mais velha, tinha 4 para 5 anos. Haviam me prometido uma irmã, que se chamaria Vânia, e fiquei braba quando me participaram o nascimento de um irmão, o hospital estava em falta de meninas”, publicou no Facebook.

“Mas quando olhei pelo vidro do berçário, lá estavam vários bercinhos ocupados e com laço rosa, sinal de que existiam meninas disponíveis. Eles é que tinham preferido pegar um menino. Depois me conformei e nos tornamos bons amigos”, acrescentou Sonia.

Sant’Anna era considerado um dos principais escritores brasileiros vivos e completou 50 anos de carreira em outubro do ano passado. Venceu três prêmios Jabuti e teve sua obra traduzida para o alemão, italiano, francês e tcheco. Teve ainda obras adaptadas para o cinema e teatro.

Durante a pandemia, o autor continuou escrevendo e publicou contos inéditos. Seu último livro foi ‘Anjo Noturno’, publicado em 2017 pela Companhia das Letras. Entre seus trabalhos, destacam-se ‘O sobrevivente’, de 1969, e o romance ‘As Confissões de Ralfo’, de 1975.

Pelas redes sociais, amigos e escritores lamentaram sua morte.

Hoje mais um escritor brasileiro nos deixa. Desta vez foi Sérgio Sant'Anna, considerado um dos mestres do conto no país. Meus sentimentos! — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) May 10, 2020

Adeus ao nosso mestre das narrativas curtas, Sérgio Sant'Anna, com inesquecíveis cinquenta anos de literatura. E pensar que o seu primeiro livro se chamava “O sobrevivente”. Mas ninguém sobrevive mesmo ao horror do Brasil. Muito menos os gênios. — Fabrício Carpinejar (@CARPINEJAR) May 10, 2020

Profundo lamento pela morte do Sérgio Sant’Anna, mais uma vítima da covid-19. Um mestre do conto que vinha enfileirando livros brilhantes e sensíveis. Li “Anjo proibido” há poucas semanas e ainda me sinto em viva companhia desse grande autor. — Daniel Galera (@alargedenial) May 10, 2020 Continua após a publicidade

Morreu Sérgio Sant'anna. A literatura brasileira em luto perde um de seus melhores. Os amigos vão ficando mais sós, por aqui. Tempos tristes e inenarráveis. pic.twitter.com/N94cZJpNin — Afonso Borges (@afonsoborges) May 10, 2020