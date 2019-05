Morre o diretor John Singleton, de ‘+Velozes +Furiosos’

Morreu nesta segunda-feira, 29, o diretor John Singleton, aos 51 anos. Conhecido por filmes como +Velozes +Furiosos (2003) e Os Donos da Rua (1991), o americano sofreu um derrame no último dia 17 e estava em coma desde então. “John morreu em paz, cercado de sua família e amigos”, disse a família do diretor em comunicado enviado à imprensa americana. “Queremos agradecer aos maravilhosos médicos do Hospital Cedars-Sinai por seu cuidado e gentileza e aos fãs, amigos e colegas de John por tomo o amor e apoio que eles demonstraram nesse momento difícil.”

Em 1992, aos 24 anos, Singleton se tornou a pessoa mais nova e também o primeiro negro a ser indicado ao prêmio de melhor diretor do Oscar, por Os Donos da Rua. O longa, roteirizado também pelo americano, é baseado em sua experiência pessoal ao crescer em Los Angeles. O filme foi estrelado por Cuba Gooding Jr., Laurence Fishburne e Hudhail Al-Amir.

Singleton também dirigiu produções como Sem Medo no Coração (1993), O Massacre de Rosewood (1997), Shaft (2000), além de +Velozes +Furiosos, sequência do filme que deu início à franquia Velozes & Furiosos.

Recentemente, o diretor dirigiu episódios de séries como Empire, American Crime Story e Billions, além de ser um dos criadores de Snowfall.