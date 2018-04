Morre o diretor Isao Takahata, cofundador do Studio Ghibli

Morreu o diretor japonês Isao Takahata, cofundador do Studio Ghibli, aos 82 anos. Segundo o site Yahoo! Japão, o cineasta, que dirigiu animações como Túmulo dos Vagalumes (1988), PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins (1994) e O Conto da Princesa Kaguya, que concorreu ao Oscar de melhor animação em 2015, estava com a saúde debilitada desde o ano passado e com problemas no coração.

Takahata fundou o Studio Ghibli, uma das produtoras de animação mais famosas do Japão, ao lado de Hayao Miyazaki (de A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro) em 1985. O estúdio é responsável por várias das maiores bilheterias de filmes de animação do Japão e acumula cinco indicações ao Oscar.

Takahata deu início à sua carreira nos anos 60, quando trabalhava no cinema e na televisão. Além da direção, ele atuou como roteirista, animador e produtor. Seu último trabalho foi como produtor no filme A Tartaruga Vermelha (2016), de Michael Dudok de Wit.