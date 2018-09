Morre o compositor Tito Madi aos 89 anos

O cantor e compositor Tito Madi morreu na manhã desta segunda-feira, aos 89 anos. Madi estava internado no Hospital São Lucas, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, desde o dia 14 de setembro com pneumonia. Ele sofreu falência múltipla de órgãos, de acordo com o comunicado divulgado pela instituição.

Natural de Pirajuí, município do interior de São Paulo, Chauki Maddi adotou o nome artístico de Tito Madi e se tornou um dos mais importantes nomes do samba-canção e da geração que antecedeu a bossa nova. Entre as principais músicas que compôs estão Balanço Zona Sul (1963), Chove Lá Fora (1957) e Cansei de Ilusões (1956).

Madi teve um acidente vascular cerebral em 2008, que fez com que ele perdesse os movimentos do lado esquerdo do corpo e que também prejudicou a sua voz. O último álbum do cantor, Quero Te Dizer que Eu Amo, foi lançado em 2015, em parceria com o pianista Gilson Peranzzetta, com áudios gravados por Madi antes do AVC.

Tito Madi, cantor e compositor Tito Madi, cantor e compositor

Tito Madi, cantor e compositor Tito Madi, cantor e compositor