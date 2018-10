Morre o cantor francês Charles Aznavour, aos 94 anos

O cantor francês Charles Aznavour morreu, na madrugada desta segunda-feira, aos 94 anos, em sua casa no sul da França. A notícia foi dada pelos representantes do artista à Agência France-Press. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Nascido em Paris, Aznavour era considerado um dos cantores do país com maior popularidade no exterior e era conhecido como o “Frank Sinatra francês”. Ele chegou a vender mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, ao longo de mais de oito décadas de sua longa carreira.

Em maio, o artista estava voltando de uma turnê no Japão, e foi forçado a cancelar shows devido ao fato de ter fraturado o úmero esquerdo, o osso mais longo do braço, após uma queda.

Um de seus principais sucessos é a música She (1974), lançada originalmente em francês com o título de Tous Les Visages de L’amour. A canção foi regravada em 1999 pelo britânico Elvis Costello para integrar a trilha-sonora do filme Um Lugar Chamado Notting Hill.

(Com agência France-Press)