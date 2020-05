Morre o ator Michel Piccoli, lenda do cinema europeu, aos 94 anos

Lenda do cinema francês, o ator Michel Piccoli, morreu no dia 12 de maio, aos 94 anos, anunciou sua família nesta segunda-feira, 18. “Michel Piccoli faleceu nos braços de sua esposa, Ludivine, e de seus filhos Inord e Missia, depois de sofrer um acidente vascular cerebral”, diz um comunicado divulgado à agência France-Presse por Gilles Jacob, amigo do ator e ex-presidente do Festival de Cannes.

Revelado em O Desprezo (1963), de Jean-Luc Godard, filme em que se uniu a Brigitte Bardot, Piccoli trabalhou em mais de 150 longas, de A Bela da Tarde (1967), de Luís Buñuel, a Habemus Papam (2011), seu último papel na tela, com direção do italiano Nanni Moretti.

A parceria com grandes diretores europeus e americanos é parte inseparável de seu amplo currículo, entre eles estão Jean Renoir, Alain Resnais, Jacques Demy, Agnès Varda, Manoel de Oliveira até Alfred Hitchcock. A principal conexão artística se deu com o espanhol Luís Buñuel, com quem trabalhou em seis longas, entre eles O Diário de uma Camareira (1964) e O Discreto Charme da Burguesia (1972).

Foi indicado quatro vezes aos prêmios César do cinema francês, e conquistou honrarias em festivais com Cannes e Berlim.

Continua após a publicidade

(Com agência France-Presse)