Morre o artista Robert Indiana, da escultura ‘Love’, aos 89 anos

O artista americano Robert Indiana morreu no final de semana, aos 89 anos, na sua casa no estado de Maine, nos Estados Unidos. Indiana ficou conhecido pela sua série de esculturas com a palavra Love, feita nos anos 1960.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o advogado de Indiana, James Brannan, confirmou que o artista morreu por uma falha respiratória enquanto estava sozinho na casa em que morava desde 1978 na costa da ilha Vinalhaven. Segundo a publicação, amigos de Indiana já haviam expressado nos últimos anos preocupações com o modo de vida recluso que ele levava.

O escultura Love originalmente foi exposta em 1970 no Museu de Arte Moderna de Nova York, o Moma, depois do formato ser criado por Indiana em 1964 para um cartão de natal da mesma instituição. A obra já foi replicada em diversos países e ganhou traduções para outras línguas também, como espanhol, italiano e hebraico.