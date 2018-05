Morre o apresentador Luiz Gasparetto, aos 68 anos

O apresentador Luiz Gasparetto morreu nesta quinta-feira aos 68 anos. Filho da best-seller Zíbia Gasparetto e médium como a mãe, ele lutava contra um câncer de pulmão. A informação foi divulgada no perfil do apresentador no Facebook. “No mundo espiritual, tudo tem começo e meio. O fim só existe para quem não percebe o recomeço. Nosso espírito é eterno”, diz o texto.

Gasparetto apresentou entre 2005 e 2008 o programa Encontro Marcado, na RedeTV!, onde tentava conciliar famílias brigadas. Também escreveu dezenas de livros sobre espiritismo e autoajuda.

Gasparetto revelou sua luta contra a doença em um vídeo publicada em fevereiro. “Eu não tenho medo de morrer. Eu convivo com fantasma o dia inteiro, como vou ter medo de morrer?”, afirmou ele na época. “A única coisa é essa escuridão que apareceu forte na minha vida e que me desafia. Muda tudo. Você reavalia tudo. A comida. As pessoas, como elas agem. O serviço, o trabalho. O amanhã.”