Morre o animador de Uma Cilada para Roger Rabbit

Richard Williams, animador do filme Uma Cilada para Roger Rabit, morreu aos 86 anos nesta sexta-feira, 16, em sua casa, localizada na cidade de Bristol, no Reino Unido. Embora tivesse sido diagnosticado com câncer, “trabalhou até o último dia de sua vida”, segundo Natasha Sutton Williams, filha do desenhista.

Nascido em Toronto, no Canadá, Williams mudou-se para a Inglaterra na década de 50. Ele dizia que o talento para a arte foi despertado ao assistir a Branca de Neve e os Sete Anões, clássico da Disney quando tinha cinco anos. “Desde criança, eu quis trabalhar na Disney”, confessou. Ele chegou a visitar os estúdios da produtora, onde foi estimulado a continuar com os estudos de desenho e animação.

Williams trabalhou também em A Pantera Cor de Rosa e Casino Royale. Mas seu maior feito foi Uma Cilada para Roger Rabit, produção de 1988. O filme mostrou uma perfeita interação entre desenhos e personagens de carne e osso. William ganhou dois prêmios Oscar pelo trabalho.