Morre marinheiro de icônica foto de beijo ao fim da Segunda Guerra

George Mendonsa, o homem que por décadas afirmou ser o marinheiro que aparece em uma icônica foto de 1945 beijando uma mulher na Times Square, em Nova York, que se transformou em símbolo do fim da Segunda Guerra Mundial, morreu aos 95 anos. Segundo contou sua filha à CNN, ele morreu no domingo, apenas dois dias antes de completar 96 anos, em Newport, Rhode Island.

A foto de Alfred Eisenstaedt, publicada na revista Life, mostra um marinheiro curvado sobre uma mulher vestida de branco, dando-lhe um beijo. Mendonsa sustentou por anos que era o homem retratado, mas nunca conseguiu convencer os responsáveis pela revista Life. Várias fontes, porém, confirmaram que o marinheiro era realmente Mendonsa, incluindo os autores do livro The Kissing Sailor: The Mystery Behind the Photo that Ended World War II, que afirmaram terem usado tecnologia forense e de reconhecimento facial para identificá-lo.

A imagem foi feita em 14 de agosto de 1945, pouco após a notícia de que o Japão havia se rendido na guerra. Poucas semanas depois, em 2 de setembro, o fim do conflito foi oficialmente declarado. Eisenstadt não pediu os nomes dos dois estranhos que retratou com sua câmera enquanto se beijavam.

Mais tarde, o fotógrafo descreveu que viu como o marinheiro correu pela rua e tomou nos braços a primeira jovem com quem cruzou. Com o passar dos anos, a foto passou a ser criticada por aqueles que consideram que ela retrata, na verdade, um avanço sexual indesejado.

Mendonsa, ao falar sobre o dia, lembra que tinha tomado algumas bebidas alcoólicas com um amigo antes do momento que a foto mostra. “Chegamos à Times Square e a guerra acabou e vejo essa enfermeira. Eu tinha bebido um pouco, e foi puro instinto. Simplesmente a agarrei”, disse em entrevista à CNN. Greta Zimmer Friedman, a mulher da foto, morreu em 2016 aos 92 anos de idade. Não era enfermeira, como Mendonsa e muitos outros acreditavam, mas sim assistente de dentista.

