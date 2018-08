Morre Joël Robuchon, o chef com mais estrelas Michelin

O francês Joël Robuchon, famoso por ser o chef com mais estrelas do Guia Michelin, morreu nesta segunda (6) em Genebra, aos 73 anos, em consequência de um câncer, informou sua assessoria de imprensa. Robuchon havia passado por uma cirurgia há um ano por causa de um tumor no pâncreas.

Nascido em 1945 em Poitiers, no centro-oeste da França, Robuchon recebeu diversos reconhecimentos ao longo da carreira, como o título de melhor cozinheiro do século por Gault & Millau, em 1990, que se uniu ao recorde de 32 estrelas Michelin que recebeu.

“O maior profissional que a cozinha francesa já teve. Um exemplo para as gerações futuras de chefs”, escreveu no Twitter o chef de cozinha do Palácio do Eliseu, Guillaume Gómez, um dos primeiros a se despedir do mestre.

Depois que seu restaurante Joël Robuchon foi escolhido o melhor do mundo pelo jornal International Herald Tribune, o chef, aos 50 anos de idade, se retirou das fornalhas para se dedicar integralmente a transmitir seus conhecimentos, o que conseguiu ao participar de vários programas de televisão.