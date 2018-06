Morre Jerry Maren, o último ‘munchkin’ de ‘O Mágico de Oz’

Jerry Maren, o último “munchkin“, os pequeninos personagens encontrados por Dorothy em O Mágico de Oz (1939), faleceu aos 98 anos, no dia 24 de maio, em uma casa de repouso em San Diego (EUA) — sua morte só foi divulgada agora.

Em mais de 70 anos de carreira, o ator de 1,3 m de altura apareceu em inúmeros filmes e programas de TV e fez propagandas para o McDonald’s.

Em O Mágico de Oz, Maren interpretou um dos três munchkins que primeiro aparecem para Dorothy (Judy Garland) no filme. Após cantar uma canção, Maren entrega um pirulito gigante para a protagonista.

Um livro escrito pelo ex-marido de Judy Garland acusa os intérpretes dos munchkins de assédio à atriz. Não ficou claro, no entanto, se Jerry Maren estava entre eles. Como sua saúde já estava debilitada na ocasião do lançamento do livro, no ano passado, ele se esquivou de comentar o caso.

“Eles achavam que escapariam de qualquer acusação e que poderiam fugir pelo fato de serem pequenos. Fizeram a vida de Judy um inferno no set, colocando as mãos sob seu vestido. Os homens tinham 40 anos ou mais”, diz o relato do livro.