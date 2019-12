Morre Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, aos 95 anos

Morreu neste domingo, 29, aos 95 anos, a atriz Hilda Rebello. Mãe do ator e diretor Jorge Fernando, Hilda morreu dois meses depois do filho.

A morte de Hilda foi confirmada pelo perfil oficial de Jorge Fernando no Instagram. Hilda estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, com quadro de infecção respiratória. No último dia 22, uma postagem pedia orações pela atriz.

O velório e a cremação estão marcados para segunda-feira 30, a partir das 10 horas, no Crematório da Penitência, no bairro do Caju, no Rio.

Jorge Fernando morreu no final de outubro, após uma parada cardíaca. O diretor tinha 64 anos.

Hilda começou a carreira de atriz somente aos 64 anos. Estreou na televisão em 1989, na novela da Globo Que Rei Sou Eu? e participou ainda de outros folhetins da emissora, como Rainha da Sucata (1990) e Vamp (1991). Seu último trabalho nas novelas foi em Haja Coração, de 2016.