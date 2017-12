Morre Heather Menzies-Urich, atriz do clássico ‘A Noviça Rebelde’

Morreu neste domingo, aos 68 anos, a atriz canadense Heather Menzies-Urich, conhecida por interpretar uma das crianças Von Trapp do musical A Noviça Rebelde (1965). Ela havia sido diagnosticada com um tumor cerebral há quatro semanas. “Foi uma atriz, uma dançarina e amava viver a vida intensamente”, disse seu filho, Ryan Urich, nesta segunda-feira, ao site TMZ.

No filme, ela viveu Louisa, a terceira filha do capitão Von Trapp (Christopher Plummer) e, aos 14 anos, participou de números musicais clássicos ao lado da noviça Maria (Julie Andrews). Já adulta, Heather esteve em vários seriados de TV, como O Barco do Amor, S.W.A.T. e O Homem de Seis Milhões de Dólares.

No cinema, fez também Piranha (1978) e A Morte Vem do Céu (1982). Atuou em três episódios da série Vegas, na qual conheceu seu marido, o ator Robert Urich. Estiveram juntos até 2002, quando ele faleceu, e tiveram três filhos.