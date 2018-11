Morre Gloria Katz, a roteirista de ‘Star Wars’ que moldou a Princesa Leia

Morreu a roteirista Gloria Katz, aos 76 anos, após uma longa batalha contra um câncer no ovário, informou o site da revista The Hollywood Reporter. Indicada ao Oscar pelo filme Loucuras de Verão (1973), de George Lucas, Gloria trabalhou em parceria com o marido, Willard Huyck, em diversos filmes do cineasta, entre eles o clássico Star Wars e Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), produzido por Lucas e dirigido por Steven Spielberg.

Gloria conta que trabalhava no roteiro de Loucuras de Verão quando George Lucas surgiu com o texto de Star Wars, que seria lançado em 1977. Segundo ela, o cineasta estava muito inseguro. Ele entregou o roteiro para o casal e pediu “melhorem isso, podem escrever o que quiserem e depois eu faço a revisão”. Eles mexeram no texto, mas não assinaram o roteiro final.

A roteirista afirmou que eles basicamente adicionaram o máximo de humor possível nos diálogos e moldaram a personalidade da personagem Princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher, para ser uma “mulher no comando, que não levava desaforo para casa e nem precisava ser salva”, disse Gloria.

Carrie Fisher no set de 'Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança' lançado em 1977

O casal, que celebraria agora o 49º aniversário de casamento, também colaborou com os filmes De Paris com Amor (1979), Howard, o Super-Herói (1986) e A Melhor Defesa é o Ataque (1984), entre outros.