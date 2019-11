Morre Fábio Barreto, diretor de ‘Lula, o filho do Brasil’ e ‘O Quatrilho’

Morreu na noite desta quarta-feira, 20, aos 62 anos, o cineasta Fábio Barreto. Ele estava em coma desde dezembro de 2009, quando sofreu um acidente de carro no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Barreto foi diretor de filmes como ‘Lula, o filho do Brasil’, de 2009, além de obras como ‘O Quatrilho’ e ‘Luzia Homem’.

Filho mais novo de Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto, Fábio começou a carreira em 1977, produzindo curta-metragens. A estreia no cinema veio em 1984, com o filme ‘Índia, a filha do sol’, estrelado pela atriz Gloria Pires.

Em 1995, fez seu filme de maior sucesso: ‘O Quatrilho’, estrelado por Patricia Pillar e Gloria Pires, chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996.

O cineasta deixa quatro filhas.