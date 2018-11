Morre Douglas Rain, a voz de HAL 9000 no filme ‘2001: Odisseia no Espaço’

Morreu aos 90 anos Douglas Rain, em Stratford, Canadá. Tradicional ator de teatro, Rain é conhecido no cinema como a voz do computador vilão HAL 9000, do clássico da ficção científica 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick.

Segundo a diretoria do Festival de Teatro de Stratford, que tem o ator como um de seus cofundadores, Rain morreu de causas naturais. A organização ainda prestou uma homenagem ao ator, que trabalhou no festival por mais de 45 anos. “O teatro canadense perdeu um de seus grandes talentos”, afirmou o diretor artístico do evento.

Douglas Rain nasceu em Winnipeg, em 1928, estudou em Londres e fez carreira nos palcos de teatros ao redor de seu país natal. Chegou a ser indicado ao Tony, o Oscar do teatro, pela peça Vivat! Vivat Regina!.

Confira abaixo uma das cenas em que ele dá voz ao personagem do filme de Kubrick: