Morre Dennis Edward, a voz mais potente do grupo The Temptations

Morreu nesta sexta-feira o cantor americano Dennis Edwards, um dos vocalistas mais conhecidos do clássico grupo de rhythm and blues The Temptations. A informação foi confirmada por familiares do músico ao canal CBS, de Chicago, onde ele estava hospitalizado. A causa ainda não foi informada. Neste sábado, ele completaria 74 anos.

Nascido no Alabama, ele se mudou com sua família para Detroit, quando começou a cantar no coro da igreja. Tentou integrar vários grupos, mas só fez sucesso ao substituir David Ruffin no Temptations. Saiu e voltou algumas vezes, a partir de 1977, perseguindo a carreira solo.

Sua voz foi imortalizada em sucessos como Papa Was a Rollin’ Stone, I Can’t Get Next To You, Cloud Nine e Ball Of Confusion. Em 1989, entrou com os demais membros do grupo no Rock and Roll Hall of Fame e, em 2013, recebeu um Grammy honorário.