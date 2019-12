Morre Danny Aiello, ator de ‘Faça a Coisa Certa’ e ‘Poderoso Chefão 2’

Danny Aiello, ator que ficou famoso ao interpretar o pai da cantora Madonna no clipe de Papa Don’t Preach, morreu na quinta-feira passada, em Nova Jersey, de causas não reveladas. Ele tinha 86 anos.

Nascido em Nova York, Aiello se especializou em interpretar personagens durões, mas de bom coração. Por exemplo, o padeiro Johnny Camareri em O Feitiço da Lua, com o qual foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, e Sal Frangione, dono de uma pizzaria em Faça a Coisa Certa, do cineasta Spike Lee. Aiello iniciou sua carreira nos anos 70, numa pequena participação em O Poderoso Chefão 2, de Francis Ford Coppolla. Outros momentos de destaque foram em Era Uma Vez na América, de Sergio Leone, e A Rosa Púrpura do Cairo, de Woody Allen.

O ator também se arriscava no mundo musical, tendo gravado discos com big bands. Uma curiosidade: ele chegou a cantar uma “resposta” à famosa canção de Madonna, que em português tinha o título de “papai não dê sermão”. Aiello gravou então Papa Wants the Best for You, ou seja, “o papai quer o melhor para você.”