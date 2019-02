Morre Chuck Brown, padrinho da música Go-Go

O músico Chuck Brown, considerado o “padrinho” da música funk Go-Go, que nasceu em Washington (nordeste dos Estados Unidos) nos anos 1980, morreu em um hospital aos 75 anos, anunciou seu representante nesta quarta-feira.

O guitarrista de voz rouca que estava por trás de sucessos das pistas de baile como “We Need Some Money” ou “Go-Go Swing” e “Run Joe”, foi recentemente atingido por uma pneumonia, depois de uma operação para retirar um coágulo de sangue, segundo informou o jornal The Washington Post.

O sucesso de Rhythm and blues “Bustin’ Loose” marcou o início da era Go-Go na capital americana, apesar de o impacto do gênero na música nacional dos Estados Unidos ter sido ofuscado pelo rap.

“Sabe, poderiam tocar jazz ou rhythm and blues ou rock and roll ou gospel se quisesse, mas é o Go-Go que ainda leva as pessas de (de Washington) a sair”, afirmou em uma entrevista à revista National Geographic em 2010.

“Mesmo em 2010, as pessoas ainda querem Go-Go porque foi com isso que cresceram”, afirmou Brown, que começou a tocar guitarra aos 24 anos e citava o blues e a música latina como suas influências.