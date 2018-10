Morre ator Scott Wilson, o Hershel de ‘The Walking Dead’

Morreu o ator Scott Wilson, conhecido pelo papel de Hershel Greene na série The Walking Dead, aos 76 anos. A notícia dada pelo site ComicBook foi confirmada pelo perfil oficial da série no Twitter. “Estamos profundamente tristes em confirmar a morte de Scott Wilson. O incrível ator que interpretou Hershel em The Walking Dead morreu aos 76 anos. Nossos sentimentos para os familiares e amigos. Descanse no paraíso, Scott”, diz a mensagem. Ainda não há informações sobre o motivo da morte.

Além do papel na série de zumbis, o ator participou recentemente da série da Netflix The OA, e dos seriados Damien e Bosch. Com mais de 80 participações no cinema e na TV, o americano nascido em Atlanta fez sua estreia no filme vencedor de cinco estatuetas no Oscar No Calor da Noite (1967) seguido pela adaptação da trama assinada por Truman Capote A Sangue Frio (1967). Em 1980, concorreu ao Globo de Ouro pelo filme A Nona Configuração.

Apesar do currículo extenso, o veterano aumentou o hall de fãs com The Walking Dead, em que interpretou o pai de Maggie (Lauren Cohan) e dono de uma fazenda que se torna o primeiro grande abrigo dos protagonistas do seriado. Ele fez sua estreia no programa na segunda temporada, em 2011, e se despediu com uma morte comovente em 2014, na quarta temporada, quando foi assassinado pelo vilão Governador. A popularidade do personagem rendeu ao ator o prêmio People’s Choice Awards de “personagem que mais sentimos falta na TV”.

Hershel, aliás, já tinha sido anunciado como um dos nomes que voltaria à série na nona temporada, atualmente exibida no Brasil pela Fox. Não se sabe se ele já tinha gravado a participação especial.