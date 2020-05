Ator Jerry Stiller, da série ‘Seinfeld’, morre aos 92 anos

O veterano ator americano Jerry Stiller, que ficou famoso na Broadway e mais tarde na série de televisão Seinfeld, morreu aos 92 anos, anunciou seu filho, o também ator Ben Stiller, nesta segunda-feira, 11. “Lamento informar que meu pai, Jerry Stiller, morreu de causas naturais”, escreveu Ben no Twitter. “Era um grande pai e avô, e foi o mais dedicado marido a Anne por pelo menos 62 anos”, acrescentou. “Fará muita falta. Amo você, pai”.

Stiller e sua esposa, Anne Meara, começaram a escrever e a estrelar comédias na televisão e no teatro na década de 1960. Mais tarde, ele interpretou Frank, o pai de George Costanza (Jason Alexander), na renomada série humorística Seinfeld. Um papel pelo qual ganhou o prêmio de melhor ator convidado no American Comedy Awards, em 1989, e que lhe rendeu uma indicação ao Emmy, em 1997.

Também foi o Leah Remini na comédia The King of Queens e atuou junto com o filho na sequência Zoolander.

(Com agência France-Presse)