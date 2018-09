Morre aos 82 anos o ator Burt Reynolds

O ator, diretor e produtor cinematográfico americano Burt Reynolds morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, no Jupiter Medical Center, no sul da Flórida, segundo informou seu representante, Erik Kritzer, ao site da revista especializada The Hollywood Reporter. Ele sofreu um ataque cardíaco.

Reynolds foi o protagonista de filmes como Amargo Pesadelo (1972), Agarra-me se Puderes (1977) e Boogie Nights – Prazer sem Limites (1997), de Paul Thomas Anderson, pelo qual venceu o Globo de Ouro e recebeu uma indicação ao Oscar, interpretando um diretor de filmes pornô. O ator viveu sua época dourada durante a década de 1970, mas se manteve na ativa até a atualidade.

Reynolds se tornou mais conhecido por seus papéis em filmes de ação – muitas vezes, dispensando o uso de dublês – e comédias românticas, como Encontros e Desencontros (1979), A Melhor Casa Suspeita do Texas (1982), Amigos Muito Íntimos (1982) e Meus Problemas com as Mulheres (1983).

Ignorado ou desprezado pela crítica e amado pelo público por seus personagens mulherengos bigodudos, Reynolds foi o ator mais rentável de Hollywood de 1978 a 1982 e chegou a ter quatro filmes seus sendo exibidos no circuito comercial americano ao mesmo tempo. Por causa dos personagens, também era considerado um sex symbol da época.

Em entrevistas, ele lembrava Amargo Pesadelo (1972), como um de seus melhores filmes. “Não sei se foi minha melhor atuação, mas é melhor filme de que já fiz parte. Provou que eu conseguia atuar, não só para o público, mas também para mim”, disse. Três meses antes da estreia do longa de John Boorman, o ator posou nu para uma edição da revista americana Cosmopolitan, que vendeu 1,5 milhão de exemplares.

Apesar do sucesso da jogada de marketing, Reynolds se arrependeu da publicação posteriormente. “Foi um dos meus maiores erros”, disse em sua autobiografia. “Tenho certeza de que custou a Amargo Pesadelo o reconhecimento que merecia.” Criticada por uma cena de dez minutos de duração que mostrava um estupro, a produção chegou a ser indicada a três prêmios no Oscar, mas não levou nenhum.

O ator ficou também conhecido por dizer não a grandes papéis do cinema, como Han Solo (de Star Wars), que acabou com Harrison Ford, Garrett Breedlove (de Laços de Ternura), personagem que coube a Jack Nicholson, e John McClane (de Duro de Matar), que ficou com Bruce Willis.

