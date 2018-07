Morre aos 81 anos o ator Robert Wolders, ex-companheiro de Audrey Hepburn

O ator holandês Robert Wolders, estrela de Laredo, série de faroeste dos anos 1960, morreu aos 81 anos na última quinta-feira, 12. Wolders atuou em filmes como Beau Geste (1966), Interval (1973) e Tobruk (1967). Seu último trabalho foi no telefilme The Legendary Curse of the Hope Diamond, de 1975.

Wolders foi casado com a atriz inglesa nascida na Índia Merle Oberon, que atuou em produções como O Morro dos Ventos Uivantes (1939) e Que Sabe Você do Amor? (1941).

Em 1980, o ator conheceu o ícone do cinema Audrey Hepburn, protagonista de Bonequinha de Luxo (1961) e Sabrina (1954), que estava casada com o psiquiatra italiano Andrea Dotti na época. Audrey Hepburn se separou do marido para ficar com Wolders, com quem viveu até sua morte, em 1993.