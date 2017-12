Morre aos 80 anos a atriz Aracy Cardoso, no Rio de Janeiro

A atriz Aracy Cardoso morreu nesta terça (26), após quase uma mês internada no Hospital São Lucas, na zona sul do Rio de Janeiro. Aos 80 anos, Aracy sofria de problemas de saúde no coração e nos rins. A informação foi confirmada pela instituição de saúde.

A atriz carioca participou de novelas da TV Globo, como Água-Viva (1980), A Gata Comeu (1985) e Mandala (1988). Seu último trabalho na televisão foi como a Dona Laís em Sol Nascente (2017). Aracy deixa duas filhas, Bia e Patrícia.

“Com tristeza, comunico o falecimento da querida atriz e amiga, Aracy Cardoso. Que ela siga no amor e na luz, onde sempre viveu! A sua amorosidade fará muita falta! A arte e os Amigos perdem uma grande figura humana! Adeus minha querida! Com amor, tua filha de coração”, contou Priscila Camargo, por meio do Instagram.