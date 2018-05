Morre aos 69 anos Margot Kidder, a Lois Lane de ‘Superman’

Margot Kidder, a atriz canadense que interpretou a primeira Lois Lane de Super-Homem nos cinemas, morreu neste domingo na cidade de Livingston, no interior dos Estados Unidos, aos 69 anos, informou o portal TMZ nesta segunda-feira. Conforme um funcionário da empresa funerária Franzen-Davis, ela estava em casa. As causas da morte não foram reveladas.

Margot encarnou Lois Lane em quatro filmes da franquia: Superman: O Filme (1978), Superman II – A Aventura Continua (1980), Superman III (1983) e Superman IV: Em Busca da Paz (1987), sempre ao lado de Christopher Reeve, que deu vida ao Homem de Aço.

A artista sofreu durante anos com transtorno bipolar e, em um incidente em 1996, ficou desaparecida por quatro dias. A carreira da atriz nunca parou e ela sempre se mostrou receptiva a todo tipo de papel, inclusive os de menor destaque. O seu último trabalho foi no ano passado no drama The Neighborhood, que não teve lançamento no Brasil.

A canadense se tornou cidadã americana em 2005. Ela foi casada três vezes, incluindo uma união de seis dias com o ator John Heard em 1979, mas estava solteira desde os anos 1980. A atriz deixa uma filha, Maggie McGuane, fruto do relacionamento com Thomas McGuane, o primeiro marido.

Margot Kidder também atuou no filme Quando as Águias se Encontram e na série de televisão infantil R.L. Stine’s The Haunting Hour, pela qual recebeu um Emmy. O trabalho de atriz escasseou por vários anos, mas Margot ressurgiu em papéis ocasionais em séries de TV como Smallville e The L Word e no palco, inclusive em uma produção da Broadway de Os Monólogos da Vagina, em 2002.

Ela também foi uma ativista política destacada, fazendo campanha contra a Guerra do Golfo e o fraturamento hidráulico e em apoio ao democrata Bernie Sanders na disputa presidencial de 2016.