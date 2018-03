Morre, aos 29 anos, o escritor Victor Heringer

O escritor Victor Heringer morreu nesta quarta-feira, aos 29 anos. A informação foi confirmada pela Companhia das Letras, que não divulgou a causa da morte. “Victor nasceu no Rio de Janeiro em 1988 e era uma das vozes mais talentosas de sua geração“, diz uma publicação da editora em sua página no Facebook.

Heringer era um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Ele estreou com Automatógrado, livro de poemas, em 2011. Seu livro Glória (7Letras), sobre um artista plástico que procura pela mulher impossível, ficou em segundo lugar na categoria romance no Prêmio Jabuti, em 2013. Em seu mais recente trabalho, O Amor dos Homens Avulsos (Companhia das Letras), o escritor retrata um homem que é assombrado pelo passado, em que figura a morte de um conhecido ainda quando criança. O romance foi finalista dos prêmios Rio de Literatura, São Paulo de Literatura e Oceanos.

Junto com Glória, o escritor lançou um clipe, que pode ser visto abaixo. Heringer também fazia experimentos com vídeos e filmes curtos, que postava em seu canal no YouTube. Em um deles, diz: “Os anos felizes acabaram/ os anos tristes acabaram/ somos a última geração/ que aproveitará os mimos/ do mundo moderno/ SÓ O FIM NOS UNE”.