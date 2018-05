Morre Alda Meneghel, mãe de Xuxa, aos 81 anos

Diagnosticada há mais de dez anos com Parkinson, e com a saúde muito debilitada nos últimos dias, Alda Meneghel, mãe da apresentadora Xuxa, morreu aos 81 anos. Ainda não há detalhes sobre a causa e o local da morte.

Quatro dias atrás, Xuxa publicou um pedido nas redes sociais: que os fãs fizessem orações pela mãe, que passava por um momento difícil. “Peço a vocês que têm muita fé que rezem por minha guerreira, minha Aldinha“, escreveu. No dia seguinte, fez um novo post, dizendo que a mãe havia melhorado um pouco. Não escreveu mais, desde então.

A luta de Alda contra o Parkinson, doença degenerativa que opera de modo incessante, é antiga e vinha se acentuando. Em janeiro, Xuxa usou as mesmas redes sociais para um desabafo.

“Tem alguns anos que minha Aldinha não pode mais nos beijar ou abraçar… Tem alguns anos que a minha guerreira tá fazendo de tudo pra ficar aqui com a gente… Tem alguns anos que eu me pergunto por que ela sofre tanto, já que só deu amor pra quem a conheceu…. Tem alguns tantos anos que eu me pergunto o que eu fiz pra merecer a melhor mãe do mundo? Tem alguns anos que eu peço um milagre. Te amo e se pudesse daria alguns anos da minha vida pra vê-la sem dor, falando, abraçando… cantando um pequenino grão de areia”, escreveu.

Há cerca de um ano, a apresentadora perdeu o pai, Floriano Meneghel, de falência múltipla de órgãos após uma prolongada internação hospitalar.